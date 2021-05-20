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На трассе М-7 в Мензелинском районе затруднено движение — произошло ДТП

16:19, 20.05.2021
На трассе М-7 в Мензелинском районе затруднено движение — произошло ДТП
Фото: Максим Платонов (архив)

На участке трассы М-7 в Мензелинском районе ограничено движение из-за ДТП, сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».

Движение осуществляется по левой полосе — его регулируют сотрудники ГИБДД. Отмечается, что водителям нужно быть аккуратными и обращать внимание на сигналы регулировщика.

Сообщается, что на трассе столкнулись фура и «Газель», пострадавших нет.

Ранее в Татарстане по факту ДТП на 127-м км трассы Казань — Оренбург, в котором погибли пять человек, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц»).

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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