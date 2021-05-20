На трассе М-7 в Мензелинском районе затруднено движение — произошло ДТП
На участке трассы М-7 в Мензелинском районе ограничено движение из-за ДТП, сообщили в «Волго-Вятскуправтодоре».
Движение осуществляется по левой полосе — его регулируют сотрудники ГИБДД. Отмечается, что водителям нужно быть аккуратными и обращать внимание на сигналы регулировщика.
Сообщается, что на трассе столкнулись фура и «Газель», пострадавших нет.
Ранее в Татарстане по факту ДТП на 127-м км трассы Казань — Оренбург, в котором погибли пять человек, возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц»).
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым