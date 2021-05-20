Салуквадзе посоветовал Кварацхелии остаться в «Рубине» еще на год

Бывший защитник «Рубина» Лаша Салуквадзе порекомендовал Хвиче Кварацхелии задержаться в казанской команде. Накануне отец футболиста заявил, что его сын точно покинет Россию в межсезонье.

«Сейчас это самый известный игрок Грузии, все его знают и все им интересуются, особенно после весенних матчей за сборную. Я знаком с его отцом. Если он говорит, что Хвича уезжает из России, значит, скорее всего, так и есть. Я думаю, ему бы не помешало поиграть еще полгода-год в «Рубине» у Слуцкого, он сможет там еще прибавить», — считает Салуквадзе.

Фото: nakrebi.ge

Он также отметил, что в случае ухода из «Рубина» порекомендовал бы Кварацхелии воздержаться от перехода в топ-клуб.

«Если же он все-таки покидает команду, то, надеюсь, что он не уйдет в топ-клуб. Ему важно играть, а если он будет в «Баварии» или «Ювентусе», то сразу будет очень сложно выиграть конкуренцию. Я бы хотел его видеть в «Байере», «Севилье» или команде такого уровня. Это точно будет шаг вперед для него, и в то же время еще останется место для роста. В большие топ-клубы ему рано переходить», — приводит слова Салуквадзе Metaratings.ru.

Контракт Кварацхелии с казанским «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024. Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют несколько ведущих команд чемпионата Италии и Германии. При этом в конце апреля в клубе сообщили об отсутствии предложений по грузинскому игроку, а также желании сохранить футболиста в команде на следующий сезон.