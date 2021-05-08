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Путин заявил о нехватке рабочих рук в ряде отраслей экономики

20:02, 08.05.2021 6
Путин заявил о нехватке рабочих рук в ряде отраслей экономики
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном — они обсудили вопрос трудовой миграции. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 08 май
    А куда делось трудовое население России ? Почему такая нехватка рабочей силы ?
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    Анонимно 07:14
    Бухают :)))
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  • Анонимно 08 май
    интерес местного населения к этим отраслям надо поднимать,по законам рынка,а не ввозить армии инокультурных штрейхбрейкеров.
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  • Анонимно 08 май
    Увеличить зарплату и уверенность, что завтра не уволят при сокращении заказов не пробовали? Сомневаюсь, что квалифицированные таджикские строители при нынешнем курсе рубля приедут в Россию, особенно зимой...
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  • Анонимно 08 май
    ну правильно - не платить людям зарплату по полгода , это в порядке вещей в россии - умных и образованных людей из страны выталкивать только по тому что они не разделяют взгляды власти , это всегда пожалуйста . А работать кто в этой стране будет ? Таджики и узбеки ?
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    Анонимно 13:51
    Ну пенсионеров вот например,не берут,А мы хотим работать! У меня пенсия 9 тр ,Я хочу работать! Хоть за 10-15тр
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