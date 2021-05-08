Путин заявил о нехватке рабочих рук в ряде отраслей экономики

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном — они обсудили вопрос трудовой миграции. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудовых мигрантов. Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что регистрация иностранных рабочих в электронных реестрах, как и их потенциальных работодателей, станет обязательным условием для работы в России.

Алексей Нечаев