В Казани изымут участок с частным домом для строительства дороги от ЖК «Триумф»

Для строительства внутриквартального проезда от ЖК «Триумф» на ул. 2-я Азинская в Советском районе Казани изымут земельный участок площадью почти 6 соток с расположенным на нем домом площадью 77 квадратных метров. Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов мэрии.

Участок будет изъят в целях установления границ зоны размещения здания экспертно-криминалистического подразделения Следственного управления Следственного комитета РФ.

— Провести оценку рыночной стоимости земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества, право собственности (иные права) на которые подлежат прекращению, — говорится в документе.

После оценки гражданину предложат заключить соглашение об изъятии в срок до 3 лет.

В прошлом году прокуратура Казани потребовала от местных властей урегулировать движение автомобилей в ЖК «Триумф». Сотрудники ведомства установили, что на проезжей части дороги по ул. Зур Урам вдоль домов жилого комплекса автомобили паркуются на автомобильной дороге. Как следствие, проезд техники, машин, аварийных служб затруднен, что приводит к заторам.