Метшин: «Мы должны предпринять меры, чтобы произошедшее в Казани нигде в мире не повторилось»

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

После произошедшего в Казани 11 мая следует вынести уроки и совместно принять меры, чтобы избежать повтора трагедии, сказал мэр Казани Ильсур Метшин на ежегодном заседании Консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA).



На выступлении мэр Казани поблагодарил жителей города за поддержку и сообщил, что трагедия потрясла не только Казань и Россию: письма соболезнования поступали из городов со всего мира.

«Проработав много лет в качестве мэра, не ожидаешь, что такое может произойти именно в твоем городе. Но, к сожалению, от такого рода терактов не застрахован ни один город ни в России, ни в мире. Это системная проблема, и решать ее нужно вместе и системно», — сказал Метшин, подчеркнув, что городам необходимо объединиться для противостояний общим угрозам.

Мэр напомнил, что пять лет назад международное сообщество приняло Новую повестку дня, созданную как ускоритель для комплексного устойчивого развития городов на период до 2030 года. Однако ее применение остается сложной задачей до сих пор. Метшин подчеркнул, что следует обеспечить UNACLA возможность оказания представительной консультативной помощи по вопросам местных органов власти.



Маргарита Головатенко