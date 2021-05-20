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В казанских жилых массивах Борисоглебское и Киндери реконструируют мосты

10:21, 20.05.2021
В казанских жилых массивах Борисоглебское и Киндери реконструируют мосты
Фото: скриншот (мост в Борисоглебском)

В двух жилых массивах Казани реконструируют мосты. Исполком Казани постановил подготовить соответствующие проекты планировки и проекты межевания. Информация размещена в сборнике документов мэрии.

Так, будет отремонтирован мост в жилом массиве Борисоглебское от ул. Камчатской до ул. Луговой.

Еще один мост реконструируют в жилом массиве Киндери через реку Киндерка. Он расположен от ул. Дорожной до ул. Шоссейной.

В обоих случаях заявителем является ООО «ДСК Проект», которое также занимается реконструкцией моста через озеро Кабан — он расположен на ул. Нурсултана Назарбаева, от ул. Хади Такташа до площади Вахитова.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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