В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу реконструкции моста через озеро Кабан

В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу проекта планировки реконструкции моста через озеро Кабан — он расположен на ул. Нурсултана Назарбаева, от ул. Хади Такташа до площади Вахитова. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии Казани.

Обсуждения пройдут c 15 апреля по 20 мая на электронной площадке https://dispute.kzn.ru.

Протяженность восьмиполосной дороги составит 436 м. Расчетная скорость движения — 70 км/ч.



Реконструкцию улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан выполнит ООО «ДСК Проект» за 20,2 млн рублей. Средства на это выделены из бюджета Татарстана. Работы исполнитель должен завершить до 14 сентября 2021 года.

