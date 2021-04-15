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В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу реконструкции моста через озеро Кабан

09:56, 15.04.2021 3
В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу реконструкции моста через озеро Кабан
Фото: скриншот google.maps

В Казани пройдут общественные обсуждения по поводу проекта планировки реконструкции моста через озеро Кабан — он расположен на ул. Нурсултана Назарбаева, от ул. Хади Такташа до площади Вахитова. Соответствующий документ опубликован в сборнике документов мэрии Казани.

Обсуждения пройдут c 15 апреля по 20 мая на электронной площадке https://dispute.kzn.ru.

Протяженность восьмиполосной дороги составит 436 м. Расчетная скорость движения — 70 км/ч.

Реконструкцию улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан выполнит ООО «ДСК Проект» за 20,2 млн рублей. Средства на это выделены из бюджета Татарстана. Работы исполнитель должен завершить до 14 сентября 2021 года.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Его реконструкция давно уже заждалась.
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  • Анонимно 15 апр
    реконструкция очень нужна,мост старый и узкий
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  • Анонимно 15 апр
    Интересно как будет в итоге выглядеть
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