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Арбитражный суд Татарстана оставил без рассмотрения иск МЧС в отношении Фонда дольщиков

10:18, 20.05.2021
Арбитражный суд Татарстана оставил без рассмотрения иск МЧС в отношении Фонда дольщиков
Фото: kzn.ru

Арбитражный суд Татарстана оставил без рассмотрения иск Главного управления МЧС России по Татарстану в отношении фонда поддержки обманутых дольщиков Татарстана. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда РТ.

МЧС обратилось в суд о признании права собственности на долю в жилых домах ЖК МЧС в размере 13,2% от общей площади. В 2008 году приволжско-уральский региональный центр МЧС России заключил инвестиционный договор с компанией «Фон» по строительству социального жилого комплекса. Договор предусматривал, что 17239,2 кв. м общей жилой площади станут государственными, а квартиры будут выделены сотрудникам МЧС.

Ранее в Казани дольщикам второго дома ЖК «МЧС» начали выдавать ключи от квартир. Долгострой на 522 квартиры ввели в эксплуатацию в конце апреля.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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