Арбитражный суд Татарстана оставил без рассмотрения иск МЧС в отношении Фонда дольщиков

Арбитражный суд Татарстана оставил без рассмотрения иск Главного управления МЧС России по Татарстану в отношении фонда поддержки обманутых дольщиков Татарстана. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда РТ.



МЧС обратилось в суд о признании права собственности на долю в жилых домах ЖК МЧС в размере 13,2% от общей площади. В 2008 году приволжско-уральский региональный центр МЧС России заключил инвестиционный договор с компанией «Фон» по строительству социального жилого комплекса. Договор предусматривал, что 17239,2 кв. м общей жилой площади станут государственными, а квартиры будут выделены сотрудникам МЧС.



Ранее в Казани дольщикам второго дома ЖК «МЧС» начали выдавать ключи от квартир. Долгострой на 522 квартиры ввели в эксплуатацию в конце апреля.

Ольга Плешкова