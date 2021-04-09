В Казанском зоопарке родился лемур

В Казанском зоопарке 2 апреля родился лемур. Пол новорожденного животного пока не известен, так как он висит на маме.

Мама лемура, Марта, появилась в Казанском зоопарке летом прошло года в возрасте двух лет. Она и ее детеныш чувствуют себя хорошо, сообщили в зоопарке.

Новорожденного лемура в скором времени планируют перевести на питание взрослых животных.

Напомним, в прошлом голу в Казанский зоопарк завезли трех кошачьих лемуров. На тот момент в вольерах уже жили два самца.

Татьяна Демина