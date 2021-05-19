Обвиняемого в убийстве стюардессы из Челнов приговорили к 9 годам колонии строгого режима
Щербинский районный суд Москвы признал виновным 27-летнего жителя города Никиту Енина в убийстве стюардессы из Набережных Челнов Альбины Мухаметзяновой и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Напомним, что убийство произошло 9 июля 2019 года — 23-летнюю стюардессу нашли мертвой в гостинице «Внуково-Вилладж» на территории Новой Москвы со следами насильственной смерти.
Установлено, что в ходе конфликта Енин стал душить девушку руками до тех пор, пока она не перестала подавать признаки жизни. После этого он отнес тело убитой в ванну, включил воду, закрыл сливное отверстие и покинул гостиницу. Енина задержали спустя два дня.Происшествия Татарстан
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