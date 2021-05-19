В администрации Челнов заверили, что у жителей не отнимали парковку: участок планируют облагородить

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Администрация Набережных Челнов ответила на жалобу жителей домов 38/14 и 38/15 ЖК «Вертикаль» о перекрытии парковки бетонными блоками. Как пояснила пресс-секретарь мэра города Набережные Челны Римма Мухаметзянова, территорию закрыли для дальнейшего благоустройства.

По словам Музаметзяновой, на этой территории располагалась временная стоянка автомобилей. Теперь участок хотят облагородить для детей, там появится детская площадка и две спортивные площадки.

Она также добавила, что этой зимой рядом с домами была сдала 4-этажная парковка.

Ранее в Татарстане в 28 районах стартовали работы по программе «Наш двор».

Ольга Плешкова