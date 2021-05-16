В Татарстане в 28 районах стартовали работы по программе «Наш двор»

В Татарстане по данным на 15 мая строительные работы по программе «Наш двор» начались в 183 дворах в 28 районах. Об этом на субботнем совещании в Доме правительства РТ сообщила помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

На горячую линию программы «Наш двор» с 1 по 14 мая обратились 375 татарстанцев. С начала года зарегистрировано 2 102 обращения.

В Зеленодольском, Бугульминском, Лениногорском районах лояльность граждан в части реализации программы и реакции на их обращения достаточно высока, передает пресс-служба президента РТ.

В Казани работы по программе «Наш двор» начались в конце апреля. В этом году в столице РТ на реализацию программы «Наш двор» будет выделено более 2 млрд 300 млн рублей, из которых 2 млрд — на асфальтобетонные работы и по 165 млн рублей — на уличное освещение и установку малых скульптурных форм. Планируется благоустроить 408 дворовых территорий с общей площадью асфальта в 520 тысяч кв. метров.