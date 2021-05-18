УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче полуфинала Лиги ВТБ
УНИКС обыграл в овертайме краснодарский «Локомотив-Кубань» (98:87) в первом матче серии полуфинала плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.
По ходу встречи казанцы вели с двузначным преимуществом, но в четвертой четверти растеряли весь отрыв. В овертайме УНИКС вновь перехватил инициативу и довел игру до итоговой победы.
Самым результативным игроком в составе казанцев стали Джон Браун и Джамар Смит, причем первый оформил дабл-дабл, сделав еще 13 подборов.
Следующий матч серии между «Локомотивом-Кубанью» и УНИКСом вновь состоится в Краснодаре, 20 мая. После этого команды переедут в Казань. Серия продлится до трех побед одного из клубов.
Напомним, ранее УНИКС в четвертьфинале обыграл польскую «Зелена-Гуру».СпортБаскетбол
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