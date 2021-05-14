УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл на выезде польскую «Зелена-Гуру» (90:79) во втором матче серии плей-офф Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Решающий отрыв в счете казанцы совершили в третьей четверти, соорудив преимущество в «+10» очков. В дальнейшем гости удержали этот отрыв и уверенно довели игру до итоговой победы.

Самым результативным игроком в составе УНИКСа стал Джамар Смит, набравший 18 очков.

Благодаря этой победе казанский клуб вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ. Соперником УНИКСа станет «Локомотив-Кубань» под руководством Евгения Пашутина.

Напомним, в первом матче серии казанцы разгромили «Зелена-Гуру». Подробнее о казанской победе УНИКСа — в материале «Реального времени».