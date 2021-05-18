Погода в Казани во вторник снова установила рекорд

В Казани погода второй день подряд бьет рекорд. Сегодня температура в столице Татарстана поднялась до +31,5 градуса, сообщили в Гидрометцентре РТ.

Предыдущий рекорд синоптики зафиксировали в 1923 году. Тогда воздух прогрелся до +29,8 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На метеостанции «Казань-опорная» термометры показали +31,3 градуса, на авиационной метеостанции «Казань-аэропорт» — +31,5 градуса, а метеостанции «Казань-Сокол» +31,3 градуса.



Вчера температура в Казани также побила рекорд. Столбики термометров поднялись до +33,4 градуса. Предыдущий рекорд наблюдался в 1898 году, тогда в столице Татарстана потеплело до +30,8 градуса.

На прошлой неделе столбики термометров также два дня подряд показывали рекордные отметки: в субботу, 15 мая, в столице Татарстана воздух прогрелся до +32,4 градуса( был побит рекорд 1898 года) и в пятницу, 14 мая, температура достигла отметки +31,3 градуса (побила рекорд 2019 года).

Татьяна Леухина