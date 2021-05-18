В Казани уволили двух сотрудников ПАТП №4, разбивших стекло автобуса ради съемок ролика

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Казанское ПАТП №4 уволило двух сотрудников ремонтного бокса, которые разбили лобовое стекло автобуса ради съемок вирусного ролика. Они должны были заменить его в плановом порядке.

«Позиция предприятия в данной ситуации однозначна, к нарушителям трудовой дисциплины и техники безопасности на рабочих местах применять только самые жесткие дисциплинарные меры», — сообщили в Ассоциации АТП Татарстана.

Фото: Ассоциация АТП РТ

Это не первый случай, когда в Казани снимающих видео привлекают к ответственности за нарушение норм и правил. Так, в апреле после нашумевшего видео, на котором водитель «Мазерати» остановился на Кремлевской дамбе для съемки видеоролика для соцсетей, возбудили дело об административном правонарушении. В отношении мужчины составили административные протоколы на общую сумму 12,8 тыс. рублей.



Татьяна Демина