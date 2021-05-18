«Ак Барс» сделал контрактное предложение Коваленко из «Локомотива»

«Ак Барс» вышел с квалификационным контрактным предложением на нападающего «Локомотива» Николая Коваленко. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Действующее соглашение Коваленко с «Локомотивом» закончилось в конце апреля 2021 года. По правилам КХЛ, хоккеист получил статус ограниченно свободного агента.

Если «Локомотив» повторит для игрока предложение «Ак Барса», то Коваленко останется в ярославской команде. В ином случае хоккеист перейдет в казанский клуб за денежную компенсацию.

Фото: fhr.ru

21-летний Коваленко провел в КХЛ свой четвертый сезон. Всего в его активе 130 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 40 (21+19) очков. В плей-офф он сыграл 26 игр, отметившись 3 ассистами.

В прошедшем сезоне Коваленко провел 50 матчей и набрал 13 (6+7) очков.

Подробнее о трансферной кампании «Ак Барса» в нынешнее межсезонье читайте в материале «Реального времени».