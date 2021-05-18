В Казани прошло заседание рабочей группы АТЭС по туризму

В Казани 17 мая прошло 57-е заседание рабочей группы по туризму форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество». В нем участвовали более 50 представителей из 18 стран АТЭС и некоторых международных организаций (ОЭСР, IATA, WTTC, PATA).

На мероприятии Россия выступила с новым проектным предложением — «Участие молодежи в развитии туризма на удаленных территориях экономик АТЭС». Проект нацелен на создание условий и повышение туристической привлекательности удаленных территорий при помощи молодежи, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по туризму. Представителя РФ также избрали председателем рабочей группы по туризму АТЭС.



Свои предложения на мероприятии презентовали Австралия, Китая, Чили, Малайзия, Японию и т.д. Участники также обсудили реализацию Стратегического плана действий на период до 2024 года и возможности для межотраслевого сотрудничества.



Следующее заседание рабочей группы по туризму АТЭС пройдет в Новой Зеландии. Министры туризма АТЭС встретятся в этом году в Таиланде.

Татьяна Демина