Татарстанцы могут открыть вклад в Сбербанке с повышенной ставкой

С 7 мая 2021 года Сбербанк повысил процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент» и продлил его действие до 30 июня 2021 года. Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит 5% годовых (при размещении средств на два или три года).

Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 5, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Также ко Дню Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк запустил новый вклад «Вклад в Победу», который дает возможность оказать благотворительную помощь участникам боевых действий.

Вклад можно открыть до 21 мая в Сбербанк Онлайн на срок 5, 12, 18, 24 и 36 месяцев. Процентная ставка — от 4,4%. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.

1 рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд «Память поколений», оказывающий высокотехнологичную медпомощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. А банк, в свою очередь, удвоит отчисления клиентов в фонд «Память поколений» за счет собственных средств.

При досрочном закрытии вклада отчисления в фонд не перечисляются.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Запуск праздничного вклада с повышенной ставкой к 9 Мая стал нашей доброй традицией, таким образом у клиентов появляется возможность помочь тем, кто защищал нашу страну».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»