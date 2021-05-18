В Набережных Челнах задержали банду обнальщиков
В Набережных Челнах задержали организованную преступную группу, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денег. Об этом сообщили в МВД Татарстана.
Полицейские установили, что руководитель банды и ее участники, пользуясь реквизитами подконтрольных им юридических лиц и других организаций, проводили финансовые транзакции, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций. За ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств они получали 11,5% от каждой незаконной банковской операции. Полицейские считают, что так они заработали не менее 53 млн рублей.
В ходе обысков изъято 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент».
Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей»). Фигурантам дела грозит до семи лет заключения.
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