В Набережных Челнах задержали банду обнальщиков

В Набережных Челнах задержали организованную преступную группу, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денег. Об этом сообщили в МВД Татарстана.



Полицейские установили, что руководитель банды и ее участники, пользуясь реквизитами подконтрольных им юридических лиц и других организаций, проводили финансовые транзакции, не имея соответствующей регистрации и специального разрешения (лицензии) на проведение банковских операций. За ведение банковских счетов, осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, инкассацию денежных средств они получали 11,5% от каждой незаконной банковской операции. Полицейские считают, что так они заработали не менее 53 млн рублей.

В ходе обысков изъято 19 мобильных телефонов, 1 системный блок, 3 ноутбука, 17 печатей, бухгалтерская документация, банковские карты, ключи от системы «Банк Клиент».

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность, неправомерный оборот средств платежей»). Фигурантам дела грозит до семи лет заключения.

Ранее казанские полицейские раскрыли серию дистанционных краж, возбуждено уголовное дело.

Ольга Плешкова