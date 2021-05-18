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В Татарстане лесники перешли на круглосуточной режим работы

06:52, 18.05.2021
В Татарстане лесники перешли на круглосуточной режим работы
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане лесники перешли на круглосуточной режим работы. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Решение было принято из-за аномальной жары.

«В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах организовано круглосуточное дежурство в подведомственных учреждениях, усилено патрулирование в лесных массивах, организованы временные посты в местах массового посещения лесов в выходные дни», — рассказал Зарипов.

Напомним, что, по данным спутников, в лесах республики в этом году уже выявлено почти в 2 раза больше, чем в прошлом году, термических очагов — почти 700.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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