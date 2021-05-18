В Гидрометцентре России предупредили о похолодании в европейской части страны

В центр европейской части России во второй половине недели придут похолодание, дожди и грозы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К среде температура понизится до +25 градусов, будет облачная погода и кратковременные дожди, к четвергу похолодает до +18…+23 градусов с порывами ветра до 17 м/с. В пятницу похолодает до +20 градусов.

Фото: realnoevremya.ru

— Покажется, что такой холод обрушится после плюс 28—32 градусов в предыдущие дни, — цитирует его ТАСС.

Вильфанд заметил, что именно такая температура и должна быть в четвертой и пятой пятидневке мая.

В Гидрометцентре Татарстана спрогнозировали в четверг до +33 градусов. В пятницу, 21 мая, и в субботу, 22 мая, погода в республике изменится: местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальные ночные температуры составят от +12 до +17 градусов, днем от +25 до +30 градусов.

Татьяна Леухина