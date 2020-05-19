Минниханов распорядился провести в Татарстане «Каравон», соблюдая ограничительные меры

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, согласно которому 23 мая в республике будет проведен русский народный праздник «Каравон».

Согласно документу, все мероприятия, приуроченные к празднику, должны соответствовать ограничительным мерам, действующим на территории республики.

Напомним, что на федеральном уровне в России запрещено проведение массовых мероприятий.

В этом году праздник пройдет онлайн. Хедлайнерами фестиваля станут такие известные исполнители, как группа «Ворожея», «Пелагея», фолк-группа «Репа& Поверье» и многие другие.