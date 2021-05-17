Минниханов переназначил полномочного представителя Татарстана в Казахстане
Денис Валеев назначен полномочным представителем Татарстана в Республике Казахстан. Соответствующий указ сегодня, 17 мая, подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
Он будет переизбран на эту должность с 21 мая. Срок его полномочий — 3 года.
Валеев был полномочным представителем РТ в Казахстане с 21 мая 2018 года. До этого он работал заместителем министра промышленности и торговли РТ.
В начале мая президент Татарстана Рустам Минниханов переназначил Хайдара Гильфанова на должность постоянного представителя республики в Свердловской области.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым