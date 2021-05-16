Дерматолог подсказала, как правильно выбрать солнцезащитный крем

Дерматолог, косметолог Ирина Котова рассказала, как правильно выбрать солнцезащитный крем. Для жителей европейской части России подойдет защита в 20—30 SPF.

— Если это, условно говоря, наши широты, то достаточно каких-то средних фотозащит: 20—30 SPF. Единственное, очень многое зависит от фототипа кожи: мы все по-разному реагируем на солнце, — приводит ее слова RT.

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Кожу желательно подготовить, начать принимать витамины (А, Е, С), микроэлементы — селен и цинк, которые помогают адаптировать кожу к солнцу.

Также дерматолог рекомендовала обратить внимание на кремы с защитой от UVA/UVB — то есть с защитой для всех людей, а также на средства, у которых в составе есть антиоксиданты.

— Те же самые витамин С, витамин Е — это будет способствовать тому, что кожа безболезненно перенесет солнце. С середины апреля или даже раньше повышена солнечная активность, поэтому, если даже есть облака, фотозащиту все равно желательно использовать, — сказала Котова.

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