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В Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки

18:29, 17.05.2021 1
В Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки
Фото: kzn.ru

В Казани в понедельник вечером на дорогах образовались 7-балльные заторы. Такие данные по состоянию на 18.27 приводит сервис «Яндекс.Карты».

Пробки образовались на улицах Космонавтов, Патриса Лумумбы, Аграрной, Николая Ершова. В центре города движение затруднено в Щербаковском переулке, на Лево-Булачной улице. Также заторы есть возле ТК «Тандем», на улицах Копылова, Тэцевской, Камчатской, Тихорецкой.

АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 май
    пфф, разве это пробки? норм все сейчас
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