В Казани в понедельник вечером образовались 7-балльные пробки

В Казани в понедельник вечером на дорогах образовались 7-балльные заторы. Такие данные по состоянию на 18.27 приводит сервис «Яндекс.Карты».

Пробки образовались на улицах Космонавтов, Патриса Лумумбы, Аграрной, Николая Ершова. В центре города движение затруднено в Щербаковском переулке, на Лево-Булачной улице. Также заторы есть возле ТК «Тандем», на улицах Копылова, Тэцевской, Камчатской, Тихорецкой.