Руководителем Росмолодежи назначена Ксения Разуваева
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Им стала Ксения Разуваева.
До назначения Разуваева занимала должность начальника департамента молодежных проектов и добровольческих инициатив управления президента РФ по общественным проектам. Ранее возглавляла Роспатриотцентр, также занимала должность заместителя директора государственного автономного учреждения культуры «Мосгортур».
Александр Бугаев, возглавлявший Росмолодежь до этого дня, назначен первым замминистра просвещения России. Соответствующее распоряжение подписал Мишустин.
Напомним, Бугаев, занимавший должность начальника департамента по работе с регионами Сибири и Дальнего Востока управления президента по внутренней политике, был назначен главой Росмолодежи в марте 2017 года. Предыдущего руководителя агентства Сергея Поспелова в октябре 2016 года назначили первым заместителем главы аппарата Госдумы.
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