Глава «Уфы» признался, что бюджет клуба был перераспределен в пользу хоккея

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью изданию «Горобзор» подтвердил информацию, что бюджет клуба был пересмотрен в пользу хоккейного «Салавата Юлаева». Такое решение было принято ради сохранения хоккейной команды — деньги были направлены на покрытие долгов по зарплате перед хоккеистами.

«Да, мы помогли хоккею. Это было совместное решение. Так получилось, что на счете ФК «Уфа» были деньги, а у хоккея не было. Хоккей и футбол для республики как два крыла одной птицы. Должны быть те и те. Люди любят спорт и хотят, чтобы он был у нас в республике. Если не станет футбола или хоккея — это будет для них травмой. Мы, не поморщившись, сказали, что поможем», — заявил Мурзагулов.

Фото: vk.com/ufafc

При этом проблемы «Салавата Юлаева», по его мнению, возникли из-за разногласий внутри компании спонсоров.

«Были войны корпоративные вокруг них. Я уж не знаю всех деталей, не сильно вникал. Одни акционеры перемешались с другими. Потом, слава богу, все передалось в собственность государства, стало попроще. Надеюсь, что мы договоримся, чтобы «Сода» по-прежнему нам помогала. За счет БСК и «Соды» футбол в Уфе получил мощнейшее развитие», — рассказал глава клуба.

Фото: vk.com/hcsalavat

Напомним, по окончании сезона-2019/20 были слухи о возможном снятии «Салавата Юлаева» из розыгрыша Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за проблем с финансированием. Клуб задолжал большие суммы по заработной плате перед хоккеистами. В то время сообщалось, что «Уфа» покрыла часть долгов «Салавата Юлаева», но эта информация оставалась не подтвержденной.

В завершившимся накануне сезоне РПЛ по футболу уфимский клуб занял 13-е место в турнирной таблице, сохранив прописку лишь в последнем туре, обыграв дома тульский «Арсенал». Для этого команде даже пришлось сменить тренера Рашида Рахимова на Алексея Стукалова.