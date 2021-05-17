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Названы изменения во внешности, указывающие на высокий уровень холестерина

02:24, 17.05.2021
Названы изменения во внешности, указывающие на высокий уровень холестерина
Фото: minzdrav.tatarstan.ru

О высоком уровне холестерина могут сигнализировать некоторые изменения во внешности. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Жировые бугорки» на лице, известные как ксантомы, могут указывать на эту проблему. Серовато-белые кольца вокруг роговицы глаз, которые медики называют роговичной дугой, также могут оказаться симптомом повышенного холестерина.

Кроме того, такие признаки могут указывать на гиперхолестеринемию.

Минздрав Татарстана приглашал родственников жителей, которые перенесли инфаркт, инсульт, атеросклероз артерий головного мозга или нижних конечностей, пройти генетическое тестирование.

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
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