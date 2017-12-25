ООО СК Мегарусс-Д

Общая информация

Компания была создана в 1995 году, и входила в состав компании-перестраховщика «Мегарусс», имеющей отношение к Фонду космической безопасности и экологии. В связи с этим «СК «Мегарусс-Д» заняло лидирующие позиции в сегменте страхования рисков ракетно-космической деятельности. В 2011 году в связи с законодательными требованиями компания была консолидирована с «Мегарусс-Д».

Акционеры: ООО «УК «Мегарусс» (90,9% акций), Александр Цысь (9,1%).

Руководитель казанского филиала: Бадгутдинов Рамиль Наилевич

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