В Кремле прокомментировали просьбу бывшего советника президента США о российском гражданстве
На просьбу бывшего советника экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси предоставить ей гражданство России ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».
«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — сказал он.
Ранее бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.
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