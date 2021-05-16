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В Кремле прокомментировали просьбу бывшего советника президента США о российском гражданстве

16:47, 16.05.2021 2
В Кремле прокомментировали просьбу бывшего советника президента США о российском гражданстве
Фото: kremlin.ru

На просьбу бывшего советника экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси предоставить ей гражданство России ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает «РИА Новости».

«На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», — сказал он.

фото: скриншот

Ранее бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси попросила президента РФ Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16 май
    конечно надо дать гражданство -мужественная женщина
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  • Анонимно 16 май
    Просто маразм или Альцгеймер?
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