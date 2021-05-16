Исследование: 40% россиян хотя бы раз оставляли дома необходимые в поездке вещи
Хотя бы раз забывали дома необходимый в поездке предмет 40% опрошенных россиян. К такому выводу пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Подавляющее большинство респондентов (72%) в подобных ситуациях не возвращаются за вещами, 69% докупают все, что нужно во время путешествия.
В дороге — в аэропорту, на вокзале, в самолете или поезде — хотя бы раз что-нибудь теряли 43% россиян, передает RT.
В исследовании приняли участие 2,2 тыс. человек.
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