Стыковых матчей РПЛ-ФНЛ не будет

Прошло заседание бюро исполкома Российского футбольного союза, на котором был утвержден регламент стыковых матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ. Согласно регламенту, клубы РПЛ и ФНЛ не будут проводить стыковые матчи — исполком не стал делать исключения для «Оренбурга» и «Алании», не получивших лицензии для выступления в РПЛ, сообщил sports.ru.

Из-за того, что «Оренбург», занявший 2-е место, и «Алания», гарантировавшая себе 4-ю строчку, не получили лицензий, в этом сезоне не будут проводиться стыковые матчи между командами двух лиг.

Клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ этого сезона, останутся в высшей лиге на следующий сезон. Напрямую в РПЛ вышли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».