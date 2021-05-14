Черногория планирует открыть границы для туристов на следующей неделе

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич сообщил о планах по открытию границы страны. По его словам, это произойдет на следующей неделе.



«Добро пожаловать на черногорское побережье», — с такими словами Черногория планирует разрешить въезд на территорию своей страны, пишет ТАСС.

Кривокапич рассказал, что страна следует примеру Греции, которая 14 мая открыла свои границы. «Наши протоколы похожи, подходы приблизительно похожи», — отметил он.

Фото: Максим Платонов

В апреле министр финансов Черногории Милойко Спаич сообщил, что государство отменит все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. Не уточняя конкретные сроки, он добавил, что правила для въезда упростят для туристов с Украины, из Белоруссии и Северной Македонии.



Татьяна Демина