КАМАЗ заочно проведет годовое собрание акционеров 4 июня

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» проведет годовое общее собрание акционеров 4 июня в форме заочного голосования. Об этом сообщается на сайте автогиганта.

Участвовать в нем смогут лица, подавшие заявления до 18.00 11 мая. Голосование пройдет в бумажной и электронной форме. Акционерам предлагают переслать или передать лично в компанию бюллетень или заполнить его на официальном сайте.

В повестку обсуждения включены 14 вопросов, в числе которых распределение прибыли, сроках и форме выплаты дивидендов, избрании совета директоров и ревизионной комиссии, страховании ответственности совета директоров, правления и гендиректора КАМАЗа и другие.

В новый состав совета директоров предложат кандидатуру независимого кандидата Кирилла Пузырькова — председателя профсоюза.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ закрыл «нервный год» с рекордной выручкой.

Ольга Плешкова