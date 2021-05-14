Путин: Украину превращают в антипод России

Президент России Владимир Путин считает, что Украину стараются превратить в антипод РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», — сказал глава государства.

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Также он отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля.

Недавно сообщалось, что Суд Киева поместил главу украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука под домашний арест, данная мера будет действовать до 9 июля.

В феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной Рады Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции, предусматривающие арест всего имущества в отношении украинского оппозиционного депутата вводятся по статье финансирование терроризма. Они будут действовать три года. Под украинские санкции также попали пять россиян.



Алексей Нечаев