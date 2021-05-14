В Минпросвещения потребовали от регионов проверить подготовку организаций летнего отдыха после стрельбы в Казани
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов потребовал от регионов проверить подготовку безопасности организаций летнего детского отдыха после стрельбы в гимназии Казани. Об этом пишет ТАСС.
Планы школ в части антитеррористической защищенности следует актуализировать, отметили в ведомстве.
Сегодня ученики казанских школ вернулись к учебе после перерыва из-за трагедии в гимназии №175. Возле школ организовано дежурство сотрудников полиции. Многих младшеклассников провожают родители.
В среду во всех школах Татарстана прошли внеплановые прокурорские проверки. Сотрудники надзорного ведомства изучали служебную документацию, связанную с обеспечением безопасности учащихся и персонала.
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