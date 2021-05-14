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В Минпросвещения потребовали от регионов проверить подготовку организаций летнего отдыха после стрельбы в Казани

12:13, 14.05.2021
В Минпросвещения потребовали от регионов проверить подготовку организаций летнего отдыха после стрельбы в Казани
Фото: Максим Платонов

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов потребовал от регионов проверить подготовку безопасности организаций летнего детского отдыха после стрельбы в гимназии Казани. Об этом пишет ТАСС.

Планы школ в части антитеррористической защищенности следует актуализировать, отметили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня ученики казанских школ вернулись к учебе после перерыва из-за трагедии в гимназии №175. Возле школ организовано дежурство сотрудников полиции. Многих младшеклассников провожают родители.

В среду во всех школах Татарстана прошли внеплановые прокурорские проверки. Сотрудники надзорного ведомства изучали служебную документацию, связанную с обеспечением безопасности учащихся и персонала.

ОбществоОбразование Татарстан
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