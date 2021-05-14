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Соцсети: в казанском ТЦ «Тандем» проходит эвакуация

12:03, 14.05.2021

В казанском торговом центре «Тандем» проходит эвакуация. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По данным канала «Еду в Татарстан», сработала автоматическая пожарная сигнализация. Посетителей и персонал эвакуируют. «Реальное время» направило запрос в ГУ МЧС РФ по РТ.

Вчера в Казани люди массово эвакуировались из торгового центра ХL из-за ложной сработки пожарной сигнализации. В ГУ МЧС России по РТ отметили, что в чрезвычайные службы не поступало сообщений о возгорании на объектах с массовым пребыванием людей.

Происшествия Татарстан
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