В Казани в ТЦ ХL люди эвакуировались из-за ложной сработки пожарной сигнализации

В Казани люди массово эвакуировались из торгового центра ХL, расположенного по адресу: пр. Ямашева, 97. Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, в здании произошла ложная сработка автоматической пожарной сигнализации.

В торговый центр выезжали подразделения пожарной охраны. Выяснилось, что люди вышли из здания самостоятельно, услышав звук пожарной тревоги. Организованная эвакуация в торговом центре не проводилась. АПС и систему оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре отключила охрана здания.

В ГУ МЧС России по РТ отметили, что в чрезвычайные службы не поступало сообщений о возгорании на объектах с массовым пребыванием людей. Подразделения пожарной охраны приехали в ХL, выявив фотографии с места в соцсетях.

Ранее в ГУ МЧС РФ по Татарстану рассказали, что при эвакуации из торгового центра в первую очередь нужно соблюдать спокойствие и порядок и покинуть здание согласно плану эвакуации. Нельзя подниматься на более высокие этажи и пользоваться лифтом. Также МЧС советует не пытаться разыскивать друзей и знакомых.



Татьяна Демина