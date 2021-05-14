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В Пермском крае сегодня проживает 115 тысяч татар

11:26, 14.05.2021
В Пермском крае сегодня проживает 115 тысяч татар
Фото: пресс-служба президента РТ

В Пермском крае сегодня проживает 115 тысяч татар — это отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с президентом РТ Рустамом Миннихановым.

В пресс-службе главы Татарстана сообщают, что межрегиональный товарооборот между регионами последние годы достигает порядка 15 млрд рублей.

«Пермский край является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Татарстана. Он имеет диверсифицированную и высокотехнологичную промышленность, богатейшие природные ресурсы. У нас много направлений для расширения делового партнерства», — отметил Минниханов на встрече.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Махонин планирует участвовать в выборах в Государственную думу.

Алексей Нечаев
Татарстан
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