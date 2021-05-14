Житель Татарстана хотел купить гармонь, но нарвался на мошенника

34-летний житель Альметьевского района обратился в полицию, заявив, что стал жертвой мошенника. Он хотел купить на сайте объявлений музыкальный инструмент, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



Он нашел объявление музыкального инструмента по выгодной цене и начал переписку с продавцом через мессенджер. Мужчина перевел злоумышленнику предоплату в размере 6,5 тысячи рублей. Продавец после этого престал выходить на связь и удалил объявление.

Сотрудники полиции установили причастность 20-летнего жителя Псковской области. Он дал признательные показания и раскаялся. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Фото: realnoevremya.ru

В мае жительницу Татарстана обвинили в 22 эпизодах мошенничества, в которых пострадали жители 18 регионов. Общий ущерб составил порядка 150 тысяч рублей.

Маргарита Головатенко