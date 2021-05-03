Жительницу Татарстана обвиняют в мошенничестве — пострадали граждане 18 регионов

Жительницу Татарстана обвинили в 22 эпизодах мошенничества, в которых пострадали жители 18 регионов. Общий ущерб составил порядка 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре.



Фигурантка размещала ложные объявления о продаже одежды, обуви, аксессуаров и постельного белья в соцсети «ВКонтакте». В ходе общения с потенциальными покупателями она предлагала купить у нее товар при полной предоплате стоимости с учетом доставки. Покупатели переводили 100% суммы на счета женщины. После получения денег она не выходила на связь.

Так, в результате ее действий пострадали жители Югры, Свердловской, Московской, Тверской, Саратовской, Ростовской, Владимирской, Калужской, Воронежской, Кировской, Кемеровской, Архангельской, Пензенской и Новосибирской областей, а еще жители Красноярского края, Чечни, республик Дагестан и Тыва.

Подозреваемую задержали, она дала признательные показания. Сейчас она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее полицейские установили мошенника, который обманывал пенсионерок, звоня им якобы с места происшествия и утверждая, что их родственник попал в аварию.

Маргарита Головатенко