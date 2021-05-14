Зарипов удивился уходу Яруллина из «Ак Барса»: «Очень не очень»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал переход защитника Альберта Яруллина в челябинский «Трактор». Он не поверил уходу хоккеиста и лично связался с ним, который в телефонном разговоре подтвердил информацию.

«Что сказать. Как говорит наш тренер, «очень не очень». Обычно он говорит так по поводу игр, но сейчас эта характеристика подходит и к трансферной кампании этого года. Все же надеюсь, что костяк клуба сохранится и мы войдем в сезон дружным коллективом», — сказал Зарипов.

Фото: ak-bars.ru

Относительно своего контракта капитан «Ак Барса» отметил, что пока новостей по этому поводу у него нет. Какая-то известность будет в начале лета, заявил Зарипов.



Напомним, ранее «Трактор» сообщил о переходе Яруллина. Защитник подписал с челябинским клубом трехлетний контракт.