Банк ЗЕНИТ выступит ведущим организатором клубного кредита для ВСМПО-АВИСМА на сумму до 400 млн долларов
Банк ЗЕНИТ выступит ведущим организатором клубного кредита на сумму до 400 млн долларов США для ВСМПО-АВИСМА. Соглашение о необеспеченном клубном кредите по английскому праву сроком на пять лет было подписано 26 апреля 2021 года. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование существующих кредитов и общекорпоративные цели.
Уполномоченными ведущими организаторами и координаторами выступили Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Креди Агриколь КИБ), АО Банк Интеза, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S. A. (Интеза Санпаоло Люксембург С. А.), UniCredit (ЮниКредит Банк). К ним также присоединились Societe Generale в качестве уполномоченного ведущего организатора, а Банк ЗЕНИТ и АйСиБиСи Банк (АО) в качестве ведущих организаторов. ING Bank N. V. выступил в роли кредитного агента. UniCredit — в качестве агента по документации.
«Развитие партнерских отношений с корпоративными клиентами такого уровня, как ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», является одним из ключевых приоритетов и очередным шагом в реализации стратегии развития корпоративного бизнеса Банка», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.
Справка
ПАО Банк ЗЕНИТ образован в 1995 году. Ключевой акционер — ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне В1 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- (Эксперт РА). Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».
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