Банк ЗЕНИТ выступит ведущим организатором клубного кредита для ВСМПО-АВИСМА на сумму до 400 млн долларов

Банк ЗЕНИТ выступит ведущим организатором клубного кредита на сумму до 400 млн долларов США для ВСМПО-АВИСМА. Соглашение о необеспеченном клубном кредите по английскому праву сроком на пять лет было подписано 26 апреля 2021 года. Привлеченные кредитные средства будут направлены на рефинансирование существующих кредитов и общекорпоративные цели.

Уполномоченными ведущими организаторами и координаторами выступили Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Креди Агриколь КИБ), АО Банк Интеза, Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg S. A. (Интеза Санпаоло Люксембург С. А.), UniCredit (ЮниКредит Банк). К ним также присоединились Societe Generale в качестве уполномоченного ведущего организатора, а Банк ЗЕНИТ и АйСиБиСи Банк (АО) в качестве ведущих организаторов. ING Bank N. V. выступил в роли кредитного агента. UniCredit — в качестве агента по документации.

«Развитие партнерских отношений с корпоративными клиентами такого уровня, как ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА», является одним из ключевых приоритетов и очередным шагом в реализации стратегии развития корпоративного бизнеса Банка», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Сергей Кулаковкин.

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»