Димитрис Прифтис о разгроме «Зелена-Гура»: «Этот результат — лишь часть правды»

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис после победы в стартовом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ над «Зелена-Гура» (87:60) поделился мыслями, почему игра получилась такой легкой для его команды.

По его мнению, ключевую роль сыграла потеря двух лидеров польской команды.

— Хочу сказать, что мои игроки были очень серьезно настроены. Мы подошли к игре с правильным отношением, с энергией, интенсивно. Конечно, «Зелена-Гура» без Лундберга и без Понитки — это немного другая команда. Они, конечно, нашли замену этим баскетболистам, но это уже другой уровень. И мне эта игра — это лишь часть правды. Потому что как команда, они провели потрясающий регулярный сезон. И эти две потери были принципиальными для них, — сказал Прифтис.

Ответная встреча состоится в Польше 14 мая.