Следком: стрелявший установил на первом этаже казанской гимназии взрывное устройство

Фото: Максим Платонов

Устроивший утром 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев в день происшествия установил на первом этаже здания взрывное устройство с поражающими элементами. Его он изготовил самостоятельно.

В зале Советского суда Казани, где стрелку избирали меру пресечения, следователь уточнил, что взрывное устройство Галявиев установил около входа в кабинет английского языка. После этого 19-летний подросток произвел не менее 17 выстрелов по ученикам и сотрудникам гимназии.

Галявиева заключили под стражу на 2 месяца, до 11 июля. Подсудимому предъявили обвинение по пунктам а, в, ч. 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения. В преступлении он признался и против заключения в СИЗО не возражал. Суду сообщил, что у него нет никаких серьезных заболеваний.

Фото: Максим Платонов

Накануне Следственный комитет РФ опроверг информацию о том, что в гимназии №175 было заложено взрывное устройство. При осмотре места трагедии следственная группа не обнаружила ничего подобного, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Девять человек — семеро школьников и двое взрослых — стали жертвами Галявиева: утром 11 мая он пришел в казанскую гимназию с автоматическим дробовиком и открыл огонь. Еще 21 человек получил ранения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Татьяна Демина