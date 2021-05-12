Рейдеборн, Воронков и Сафонов сыграют в матче Евротура Швеция — Россия

Тренерские штабы сборных Швеции и России определились с составами на очный поединок в рамках чешского этапа Евротура по хоккею.

Ворота шведской национальной команды с первых минут займет экс-вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн. Его сменщиком заявлен Самуэль Эрссон.

В состав российской сборной попали два нападающих «Ак Барса». В третьей тройке нападения вместе с Денисом Зерновым и Эмилем Галимовым выйдет Илья Сафонов. Дмитрий Воронков заявлен на игру запасным хоккеистом.

Встреча начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».