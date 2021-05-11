«Манчестер Сити» стал чемпионом Английской премьер-лиги

«Манчестер Сити» стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ) в сезоне 2020/21.

Команда под руководством Хосепа Гвардиолы стала недосягаемой для конкурентов после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестера» со счетом 1:2. За три тура до окончания чемпионата Англии отрыв второго места от первого составляет 10 очков.

«Манчестер Сити» завоевал титул в третий раз за последние четыре сезона. Ранее «горожане» становились чемпионами АПЛ в сезонах 2017/18 и 2018/19. Всего в активе «Сити» семь чемпионств.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» также вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Челси».