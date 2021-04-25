Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Награда присуждена за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».
Жириновский получал ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней в 2006, 2011 и 2016 годах соответственно.
В декабре 2020 года политики вновь переизбрали его председателем ЛДПР. Он является бессменным руководителем партии с даты ее основания в 1992 году. Сегодня Жириновскому исполнилось 75 лет.ОбществоВласть
комментарии