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Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

10:31, 25.04.2021 1
Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Награда присуждена за «большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

Жириновский получал ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней в 2006, 2011 и 2016 годах соответственно.

В декабре 2020 года политики вновь переизбрали его председателем ЛДПР. Он является бессменным руководителем партии с даты ее основания в 1992 году. Сегодня Жириновскому исполнилось 75 лет.

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 25 апр
    Награда таки нашла героя
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