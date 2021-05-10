США могут перебросить войска из Афганистана в Узбекистан и Таджикистан

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Войска, которые США выводят из Афганистана, могут быть переброшены в Узбекистан и Таджикистан. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета Wall Street Journal.

Вашингтону нужны базы для размещения не только военнослужащих, но и беспилотников, бомбардировщиков и артиллерии, чтобы оказывать поддержку Кабулу и сдерживать боевиков радикального движения «Талибан», пояснили собеседники издания.

В качестве вероятных мест дислокации войск рассматриваются страны Средней Азии, Персидского Залива и отдельные корабли ВМС. Как пишет газета, по мнению военных и администрации Джо Байдена, лучше всего будет разместить войска в Узбекистане и Таджикистане, которые граничат с Афганистаном. Однако такая переброска войск будет непростой из-за «большого военного присутствия» России в регионе и растущего влияния Китая, отметили источники.

